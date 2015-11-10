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الإصابة بالسرطان السبب الشائع للوفاة فى إنجلترا وويلز

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الإصابة بالسرطان السبب الشائع للوفاة فى إنجلترا وويلز الإصابة بالسرطان السبب الشائع للوفاة فى إنجلترا وويلز
كشفت إحصائيات هيئة الصحة بإنجلترا عن أن السرطان هو السبب الشائع للوفاة فى إنجلترا وويلز.

وأوضحت الإحصائيات أن نحو 29% من الوفيات فى عام 2014 سببها السرطان، مشيرة إلى أن إجمالى 501424 شخصا توفوا فى عام 2014، بانخفاض بلغت نسبته 1.1% مقارنة بعام 2013.

وعند الفصل بين الجنسين، فإن السبب الرئيسى للوفاة بين الرجال هو مرض القلب، بينما تموت معظم النساء من الخرف.

وبلغت نسبة الوفيات بين الرجال بسبب أمراض القلب 15%، بينما استحوذ الزهايمر والخرف بنسبة 13% من مجموع وفيات الإناث، وتوفى 51498 شخصا بسبب الخرف ومرض الزهايمر فى إنجلترا وويلز، سجلت منه النساء 34321 حالة.

وقالت هيلارى إيفانز، الرئيس التنفيذى لأبحاث الزهايمر فى المملكة المتحدة "هذه الإحصائيات الحديثة تؤكد حقيقة صارخة - مع عدم وجود علاج حتى الآن قادر على التأثير على مسار مرض الزهايمر وأمراض الخرف الأخرى، لا يوجد أحد مصاب بالمرض قادر على النجاة".

وأضافت "الأمراض مثل مرض الزهايمر تسبب مشاكل كبيرة للعائلات فى جميع أنحاء المملكة المتحدة، وينبغى لهذه الإحصائيات أن تعطينا ذريعة لمضاعفة جهودنا لمكافحتها".
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