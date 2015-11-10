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دراسة صادمة.. أصحاب الكروش أكثر عرضة للوفاة ممن يعانون من السمنة المفرطة

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دراسة صادمة.. أصحاب الكروش أكثر عرضة للوفاة ممن يعانون من السمنة المفرطة دراسة صادمة.. أصحاب الكروش أكثر عرضة للوفاة ممن يعانون من السمنة المفرطة
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت بأن الأشخاص الذين يعانون من كبر حجم البطن "" أكثر عرضة للوفاة من الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وأوضح الباحثون أن الذين لديهم وزن طبيعى ولكن يعانون من تراكم حول المعدة المعروف أيضا باسم "السمنة المركزية"، لديهم خطر الوفاة ضعفى أولئك الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقد أظهرت البحوث السابقة، أن البدانة المركزية ترتبط بزيادة خطر الموت المبكر الناتج عن أمراض القلب والأوعية الدموية، مع انخفاض كتلة العضلات.

وأشار الباحثون إلى أن هذه هى المرة الأولى التى ركزت فيها الدراسة حول تقييم مخاطر الوفاة فى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المركزية، مقارنة بأولئك الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ووجد الدكتور فرانسيسكو لوبيز جيمينيز، طبيب القلب فى مايو كلينيك، بولاية مينيسوتا، خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 15184 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 90 عاماً، أن زيادة الوزن قد لا تكون سيئة على الصحة، لكن الدهون المركزية هى الأخطر.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة الديلى ميل البريطانية، وذلك فى العاشر من شهر نوفمبر الجارى.
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مصر 365

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