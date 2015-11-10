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13700 دارس ودارسة يؤدون امتحانات الربع الثانى لمحو الأمية بسوهاج

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13700 دارس ودارسة يؤدون امتحانات الربع الثانى لمحو الأمية بسوهاج 13700 دارس ودارسة يؤدون امتحانات الربع الثانى لمحو الأمية بسوهاج
قال محمد الدالى، مدير عام هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، يؤدى اليوم 13700 دارس ودارسة مقيدين بفصول محو الأمية وتعليم الكبار امتحانات الربع الثانى من العام الدراسى 2015/2016.

وأضاف الدالى، فى تصريحات له اليوم، إن الدارسين يؤدون الامتحان فى 268 لجنة امتحانية فى القرى والمدن بمحافظة سوهاج، تحت إشراف مباشر ومتابعة من إدارة تقييم الأداء بالجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار بالقاهرة.
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