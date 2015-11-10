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انطلاق قوافل الإصحاح البيئى من مقر جامعة قناة السويس لسيناء

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انطلاق قوافل الإصحاح البيئى من مقر جامعة قناة السويس لسيناء انطلاق قوافل الإصحاح البيئى من مقر جامعة قناة السويس لسيناء
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء، قوافل الإصحاح البيئى التى تنظمها إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة لجامعة القناة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعه لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع، الذى قام بوداع القافلة من أمام إدارة الجامعة ونقل لهم تحيات وأمنيات الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة بالسلامة، والعودة سالمين بعد أداء واجبهم الوطنى والخدمى نحو أهالى سيناء الحبيبة.

وقال الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، فى تصريحات له، إن الجامعة تنظم قافلتين للإصحاح البيئى بقريتى الإسباعية ووادى فيران بمحافظة جنوب سيناء تستمر لمدة ثلاثة أيام من 10 -12 نوفمبر الحالى وتضم القافلتين العديد من أساتذة الجامعة من 6 كليات هى الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والزراعة والتمريض والصيدلة، بالإضافة إلى الإدارة الطبية بالجامعة.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة، إلى أن من ضمن التخصصات التى صحبتها القافلتان الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والعظام وطب الأسرة والجلدية والمسالك فى مجال الطب البشرى، أما فى مجال الطب البيطرى فتأتى تخصصات الجراحة والباطنه وطب الدواجن والطيور، وفى تخصصات الزراعة وقاية النبات والأراضى ومكافحة الآفات.

الدكتور ابوالنور اثناء القافلة -اليوم السابع -11 -2015
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الدكتور ابوالنور اثناء القافلة

يصافح اعضاء اقافلة -اليوم السابع -11 -2015
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يصافح اعضاء اقافلة

المشاركون فى القافلة -اليوم السابع -11 -2015
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المشاركون فى القافلة

نائب رئيس الجامعة يتحدث الى المشاركين -اليوم السابع -11 -2015
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نائب رئيس الجامعة يتحدث الى المشاركين

بدء اعمال القافلة -اليوم السابع -11 -2015
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بدء اعمال القافلة


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