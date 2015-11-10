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تشكيل خلايا إدارة الأزمة وإنشاء مصنع تصنيع وتعليب الأسماك بجامعة كفر الشيخ

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تشكيل خلايا إدارة الأزمة وإنشاء مصنع تصنيع وتعليب الأسماك بجامعة كفر الشيخ تشكيل خلايا إدارة الأزمة وإنشاء مصنع تصنيع وتعليب الأسماك بجامعة كفر الشيخ
ناقش مجلس عمداء جامعة كفر الشيخ برئاسة الدكتور ماجد القمري رئيس الجامعة في أجتماع اليوم الثلاثاء تقرير عن توابع سقوط الأمطار العزيرة التي هطلت عدة مرات علي حرم الجامعة مؤخرا والأجراءات التى تم اتخاذها للتغلب علي توابعها .

واقترح المجلس منبثقة من لجنة الأزمات والكوارث في حرم وكليات الجامعة والمدن الجامعة من الكوادر الهندسية والفنية لتأمين الجامعة ومتابعة المخاطر المستقبلية والتعامل مع الأزمات الجامعية وتعمل هذة الخلايا علي مواجهة المخاطر التي تتعرض لها الجامعة وحماية الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة من خلال رفع كفاءة شبكات الصرف ومراجعة وصيانة الكهرباء وأسطح المبانى.

ووافق المجلس علي تدويل المجلات العلمية البحثية في كليات الجامعة لرفع كفاءة النشر العلمي والأستفادة من البرامج العلمية والتكنولوجية بالخارج .

كما وافق المجلس علي انشاء مصنع تصنيع وتعليب الأسماك بكلية علوم الثروة السمكية والمصايد وترشيد الأنفاق ، الترشيد ثقافة الشعوب المتقدمة والمتحضرة الترشيد واجب وطني في ظل الحملات المتصاعدة والتحديات الأقتصادية

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مصر 365