بالصور.. "حقوق طنطا" تستقبل وفد الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة

أكد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن الكلية استقبلت وفد الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، ضمن فعاليات مبادرة سيادة القانون بالكلية.

يضم الوفد الدكتور جويج بريلسفورد رئيس الجمعية، والسيد ماركو سليمان مستشار أول الجمعية فى مصر.

>

جاء ذلك فى بيان رسمى صادر عن المركز الإعلامى لجامعة طنطا، مشيرا إلى أن عميد الكلية أكد أن هذه الجمعية تعد من أكبر المنظمات غير الحكومية التى تقدم الدعم القانونى بجمهورية مصر العربية .

>

وتضمن اللقاء حوارًا مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلبة والطالبات بالكلية للتعرف على دور الجمعية والخدمات المقدمة منها لتنشيط التعاون بينها وبين الكلية.



>