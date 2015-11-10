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بالصور.. "حقوق طنطا" تستقبل وفد الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة

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بالصور.. "حقوق طنطا" تستقبل وفد الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة بالصور.. "حقوق طنطا" تستقبل وفد الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة
أكد الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا، أن الكلية استقبلت وفد الجمعية الأمريكية للمحامين والقضاة، ضمن فعاليات مبادرة سيادة القانون بالكلية.
>اليوم السابع -11 -2015

يضم الوفد الدكتور جويج بريلسفورد رئيس الجمعية، والسيد ماركو سليمان مستشار أول الجمعية فى .
>اليوم السابع -11 -2015

جاء ذلك فى بيان رسمى صادر عن المركز الإعلامى لجامعة طنطا، مشيرا إلى أن عميد الكلية أكد أن هذه الجمعية تعد من أكبر المنظمات غير الحكومية التى تقدم الدعم القانونى بجمهورية مصر العربية .
>اليوم السابع -11 -2015

وتضمن اللقاء حوارًا مع لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومجموعة من الطلبة والطالبات بالكلية للتعرف على دور الجمعية والخدمات المقدمة منها لتنشيط التعاون بينها وبين الكلية.

اليوم السابع -11 -2015
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