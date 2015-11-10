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ضبط 1326كيلو من اللحوم الفاسدة خلال تخزينها لأحد المطاعم الشهيرة بالبحيرة

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ضبط 1326كيلو من اللحوم الفاسدة خلال تخزينها لأحد المطاعم الشهيرة بالبحيرة ضبط 1326كيلو من اللحوم الفاسدة خلال تخزينها لأحد المطاعم الشهيرة بالبحيرة
تمكنت اليوم مباحث بالبحيرة من ضبط 1326 كيلو من اللحوم والدواجن المجمدة المنتهية الصلاحية خلال تخزينها لصالح إحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة تلقى إخطارا بالواقعة وبالفحص تبين تمكن مباحث التموين بالبحيرة من ضبط م م خ 43 سنة المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بالطريق الدولى الساحلى دائرة مركز كفر الدوار لحيازته وتخزينه كمية 326ر1 طن لحوم مجمدة وقطع دواجن مجمدة منتهية الصلاحية خاصة بإحدى الشركات السياحية والمطاعم الكائنة بسموحة الإسكندرية.

وجارى تحرير محضر بالواقعة بمركز شرطة كفر الدوار والعرض على النيابة العامة.

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مصر 365

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