السيسي يغادر مطار القاهرة متوجهًا إلى السعودية

غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التي تُعقد في الرياض.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس على المشاركة في هذا المحفل الدولي الهام الذي يضم الدول العربية وجميع دول أمريكا الجنوبية، يأتي بهدف تنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين مصر ودول أمريكا الجنوبية في جميع المجالات، لاسيما في ضوء النمو الاقتصادي المضطرد الذي حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة في الخارج يمكن الاستفادة منها في مسيرة التنمية والبناء في مصر.