رئيس نادى الأسير: 500 طفل فلسطينى تعرضوا للاعتقال خلال شهر

قال رئيس نادى الأسير بفلسطين قدورة فارس الثلاثاءن إن عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال خلال شهر أكتوبر الماضى بلغ 500 طفل.

وطالب فارس- فى بيان صحفى الثلاثاء تعقيباً على الفيديو الذى يظهر فيه محققو الاحتلال وهم ينكلون بالطفل أحمد مناصرة بغرض انتزاع اعترافات منه- بضرورة تقديم المحققين للمحاكمة والإفراج الفورى عن الطفل مناصرة وتأمين خضوعه للعلاج الفورى.

وأضاف أن هذه المشاهد تثبت مجدداً تورط جهاز القضاء العسكرى للاحتلال فى إلصاق التهم للأسرى الفلسطينيين، مؤكداً أن هناك خطوات فعلية ستتخذ بالتشاور مع المؤسسات الحقوقية العاملة فى مجال الأسرى، لاتخاذ إجراءات ملائمة فى المحاكم العسكرية رداً على ذلك.

واعتبر فارس أن استمرار صمت المؤسسات الحقوقية الدولية رغم مواقفها الخجولة التى تصدر من حين لآخر بشأن الانتهاكات التى تمارسها إسرائيل بحق المعتقلين الفلسطينيين، لاسيما الأطفال، مشيراً إلى أن هذا الفيديو يأتى فى ذروة حملات اعتقال واسعة تجرى بحق الأطفال الفلسطينيين.

وفى سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى اليوم الثلاثاء 6 مواطنين بينهم طفل، من محافظة الخليل، وسلمت 3 آخرين بلاغات لمراجعة مخابراتها.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم العروب شمال الخليل واعتقلت الطفل، محمود عبد الفتاح جوابرة (14عاما) وسلمت والده بلاغا لمراجعة مخابراتها، كما داهمت قوات الاحتلال بلدة دورا جنوب الخليل، واعتقلت، عمرو وكرم وأحمد عمرو، وعلاء ريان، بعد تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال موسى محمد مأمون سيد أحمد (20عاما) من جبل جوهر بمدينة الخليل واقتادته إلى جهة غير معلومة، بالاضافة إلى مداهمة قوات الاحتلال لبلدتى نوبا وبيت أولا غرب الخليل، وسلمت المواطنين، معتز عثمان الحروب، وعبد الفتاح فلاح العملة، بلاغين لمقابلة مخابراتها.

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