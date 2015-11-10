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والد صلاح: الإصابة حرمتنا من مفاجأة.. وما حدث معجزة

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والد صلاح: الإصابة حرمتنا من مفاجأة.. وما حدث معجزة والد صلاح: الإصابة حرمتنا من مفاجأة.. وما حدث معجزة

تحدث والد محمد صلاح نجم منتخب عن إصابة نجله القوية في مباراة الدربي بين روما ولاتسيو في الدوري الإيطالي.

وقال في تصريحات لإذاعة ٩٠٩٠: "لقد أضاعت هذه الإصابة مفاجأة محمد لنا باصطحاب ابنته الرضيعة إلي مصر لأول مرة، عندما كان مستعدا للانضمام للمنتخب لخوض مباراة تشاد".

وأضاف "نحمد الله أن الإصابة ستبعده عدة أسابيع فقط، فعدم إصابته بكسر في الكاحل معجزة إلهية بفضل دعاء الملايين له".

وتابع "من المفترض أنه سيعود للملاعب بعد ٤ أسابيع، ولكن الأطباء نصحوه بعدم الاستعجال، وسيكون جاهزا مع بداية الدور الثاني".

وأرجع والد محمد صلاح تألق نجله إلي التزامه بنصيحة أنه سفيرا لبلده ودينه في أوروبا، مما يجعله ملتزما داخل وخارج الملعب.

وعن ارتباط صلاح بالنجم المعتزل محمد أبوتريكة، رد "محمد يحبه لأنه ساعده كثيرا، وكان يفهمه داخل الملعب ويمده بالتمريرات التي ساهمت في تسجيله عدة أهداف".

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