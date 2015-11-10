فيديو - بيكام يخوض مباراة مع أطفال فقراء في الأرجنتين

(إفي): خاض نجم كرة القدم الإنجليزية المعتزل ديفيد بيكام مباراة مع أطفال وبالغين يقيمون بأحد الأحياء الفقيرة في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيرس.

أقيمت المباراة الليلة الماضية ضمن فيلم وثائقي يتم إعداده في عدة دول.

وقال القس إرنان موريليا للصحفيين إن بيكام زار الحي الفقير في بوينوس آيرس لمدة ساعتين "حيث وجه التحية للناس كما لعب كرة القدم.. نحن لدينا فريق تابع لكنيسة مادريس ديل بويبلو وقد لعب معهم".

وكان بيكام قد زار بابوا غينيا الجديدة ونيبال في إطار مشروع الفيلم الوثائقي نفسه، كما سيتوجه برفقة فريق تصوير العمل فيما بعد إلى جيبوتي وميامي والقارة القطبية الجنوبية.

وخلال مباراة أمس غير الرسمية كان بيكام يتوقف لتوقيع الأوتوجرافات والتقاط الصور مع سكان المنطقة والتحدث معهم.

وتقول وسائل إعلام محلية إن الهدف من فيلم بيكام الوثائقي هو خوض سبع مباريات في سبع دول مختلفة.

ومن المقرر أن ينتهي تصوير الفيلم في ملعب أولد ترافورد، حيث تقام مباراة خيرية يشارك فيها بيكام مع نجوم معتزلين لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

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