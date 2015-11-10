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محمد بن راشد يتوجه إلى الرياض لحضور قمة قادة الدول العربية وأميركا الجنوبية

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محمد بن راشد يتوجه إلى الرياض لحضور قمة قادة الدول العربية وأميركا الجنوبية محمد بن راشد يتوجه إلى الرياض لحضور قمة قادة الدول العربية وأميركا الجنوبية

غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي - بحفظ الله ورعايته - البلاد اليوم متوجها إلى الرياض على رأس وفد الدولة الى القمة الرابعة لزعماء وقادة الدول العربية وأميركا الجنوبية التي تلتئم في وقت لاحق اليوم وتستمر يومين.

يرافق سموه وفد رفيع يضم .. سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة و معالي علي محمد الشامسي نائب أمين عام المجلس الأعلى للأمن الوطني ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري مندوب الدولة الدائم لدى جامعة الدول العربية وسفيرها لدى جمهورية العربية وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة محمد سعيد محمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة العربية .
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