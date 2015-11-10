احتجاز ضابط بشرطة دبى بعد قتل زميله فى إطلاق نار

>تحتجز سلطات دبى ضابطا يمنيا فى شرطة الإمارة للاشتباه فى قتل زميل له فى إطلاق نار داخل قسم شرطة.

ويوم الاثنين، أكدت شرطة دبى على صفحات رسمية لمواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية وقوع إطلاق النار يوم الأحد.

ولم يتم الكشف عن هوية أى من الضابطين، لكن الشرطة قالت إن الضحية يمنى أيضا.

ومن جانبه، نفى القائد العام لشرطة دبى خميس مطر خميس المزينة وجود أى دافع سياسى للحادث، قائلا إن إطلاق النار وقع بسبب خلافات شخصية.

تعد الجرائم العنيفة نادرة فى دولة الإمارات.

ويشار إلى أن الإمارات والسعودية تقودان تحالفا مكون من عدة دول فى مواجهة الحوثيين الشيعة المدعومين من إيران فى اليمن.

ولأن عدد الأجانب فى الإمارات يفوق عدد المواطنين، يعمل بعض الأجانب فى الأجهزة الأمنية للبلاد.