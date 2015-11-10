"التعليم العالى" تمنح نصف مليون جنيه مكافأة لموظفين تحت بند "تقفيل السنة"

كشفت مجموعة من المستندات التى حصل عليها "اليوم السابع"، تحصل عدد من موظفى وزارة التعليم العالى على مبلغ 477 ألفا و350 جنيها مكافآت خلال شهر يونيو الماضى فقط، تحت بند "تقفيل السنة المالية"، حيث ذكر المستند المرفق أن هذه المكافآت للموظفين نظير ما قاموا به من جهد يفوق طاقتهم.

ووقع على المستندات عزت عبد النبى، رئيس قطاع الخدمات ووكيل أول وزارة التعليم العالى ووافق عليها، باعتباره أول اسم بالكشف المخصص لتلك المكافآت، حيث حصل "عبد النبى" على نصيب الأسد فى تلك المكافآت بـ7100 جنيه عن بند تقفيل السنة المالية، فيما احتل محمد محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، المركز الثانى بهذه المكافآت بحصوله على 6600 جنيه تحت البند المذكور فقط، وذلك باعتباره المنوط الأول بالتوقيع على تلك الكشوف المالية.

وجاء نص المذكرة: "نظرا لانتهاء العام المالى 2014/2015 وما ترتب على ذلك من تكثيف الجهود لصرف جميع المستحقات الواجبة لأصحابها على كل أبواب الموازنة الأربعة قبل 30 يونيو الماضى، وبناء على ذلك تم إصدار التوجيهات اللازمة للعاملين بالشئون المالية ووحداتها الحسابية للاستمرار إلى وقت متأخر والحضور فى أيام العطلات الرسمية، وذلك لإنجاز جميع الأعمال المتعلقة بصرف المستحقات الواجبة الصرف عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضى مما اضطرهم لبذل جهد مضاعف حتى أوقات متأخرة إضافة إلى العمل الأصلى.

واستكملت المذكرة، التى ينفرد "اليوم السابع" بنسخة منها، "تم إنجاز الأعمال المكلف بها الموظفون الموضحون بالكشوف المستحقة للمكافآت وصرف كم كبير من المستحقات خلال فترة وجيزة، وذلك بإشراف رئيس قطاع الخدمات "عزت عبد النبى" ومتابعة القائمون على العملية وبرئاسة مدير عام الإدارة العامة للخدمات المالية ومعاونة بعض العاملين فى الإدارات المختلفة".

وأردفت المذكرة: "لذا أعرض الأمر عليكم للموافقة على صرف مكافأة تقفيل السنة المالية للمشاركين فى هذه الأعمال الموضحة أسماؤهم بالكشوف والمبالغ المرفقة وذلك تقديرا لما قاموا به من جهد يفوق طاقتهم، وذلك فى حدود مبلغ 685000 جنيه "فقط ستمائة وثمانون ألف جنيه لا غير"، حيث تم تزييل المذكرة بموافقة محمد عبد الفتاح، المدير العام، ومحمد محمود حسن، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية، والذى تحصل بدوره على 6600 جنيه مكافأة عن هذا البند.

وتضمنت المكافآت أسماء عدد من موظفى وزارة التعليم العالى، وذلك خلال فترة تولى الوزير السابق الدكتور السيد عبد الخالق، منصب وزير التعليم العالى، تتولى هذه الأسماء مهام محددة بإدارات الوزارة المختلفة، ومنها الإدارة العامة للخدمات المالية، وقسم مراجعة المصروفات، والإدارة المالية والدفع الإلكترونى، والإدارة العامة للميزانية، والخدمات المعاونى للمالية والميزانية، والإدارة العامة لقطاع التنمية والخدمات، ومكتب الإدارة المركزية للشئون المالية، وقطاع مكتب الوزير، والإدارة العامة للاستطلاع والمعلومات، والإدارة العامة للشئون الهندسية والإدارية، حيث وصلت جملة الكشوف 477350 جنيها بعلم الدكتور السيد عبد الخالق، الوزير السابق وتوقيع رئيس قطاع الخدمات ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية.

وكشفت المستندات، ضم حرس وزير التعليم العالى السابق فى كشوف الحاصلين على المكافآت الخاصة بتقفيل السنة المالية، وكذلك موظفى قطاع مكتب الوزير الذين ليس لهم صلة بتقفيل السنة المالية، مما دفع الكثير ممن رأوا هذه الكشوف عن علاقة حرس الوزير بمكافآت تقفيل السنة المالية التى من المفترض أن يقوم بها موظفو الإدارة المالية بالوزارة.



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