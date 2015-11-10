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الرئيس السيسى يغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية

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الرئيس السيسى يغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية الرئيس السيسى يغادر القاهرة متوجهًا إلى السعودية
غادر القاهرة منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجهًا إلى المملكة العربية ، للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وتهدف مشاركة الرئيس فى هذه القمة لتنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة فى الخارج يمكن الاستفادة منها فى مسيرة التنمية والبناء فى مصر.

ومن المقرر أن يلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، لمناقشة آخر المستجدات على صعيد العلاقات الثنائية التى تربط مصر بالمملكة العربية السعودية، فضلا عن مناقشة الوضع فى المنطقة وتطورات الأوضاع فى الأراضى السورية واليمنية والليبية.


>- إجراءات مشددة بالمطار استعدادا لمغادرة الرئيس السيسى إلى السعودية
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مصر 365

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