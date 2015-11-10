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«حجازي» يصل القاهرة بعد زيارة رسمية للإمارات

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«حجازي» يصل القاهرة بعد زيارة رسمية للإمارات «حجازي» يصل القاهرة بعد زيارة رسمية للإمارات

زيارة الفر يق إلى الإمارات

عاد الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى القاهرة، بعد انتهاء زيارته الرسمية للإمارات، والتي جاءت تلبية لدعوة محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وزير الدفاع، وذلك  لحضور فاعليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للطيران 2015، و الذي استضافته مدينة دبي في الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجاري.
> وأجرى الفريق محمود حجازي، على هامش الزيارة، العديد من المباحثات الهامة مع الأشقاء الإماراتيين تناولت تطورات الأوضاع بالمنطقة، والملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

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