3 طرق تخلصك من الكرش.. شد عضلات بطنك واشرب الماء وتجنب النشويات قبل النوم

أكدت الدكتورة شريفة أبو الفتوح، استشارى التغذية الشاملة، أنه لتجنب الإصابة بسمنة البطن، تنصح بشد عضلات البطن، أثناء الجلوس وأثناء المشى طوال الوقت، واشرب 3 لترات من الماء يوميا، مع عدم تناول النشويات قبل النوم.

الإفطار: ربع رغيف بلدى + بيضة + قطعة جبنه بيضاء

>وجبة خفيفة 1 : واحد ثمرة فاكهة مسموح جميع الفواكه

>وجبة خفيفة 2 : ثمرة فاكهة أخرى بعد ساعتين موضحة أنه بين كل وجبة وأخرى لابد من مرور ساعتين

>الغذاء : قطعة بروتين حجم كف اليد + سلاطة + خضار + كوب أرز كامل بدون إضافة أى زيوت

>وجبة خفيفة 1 : بعد ساعتين من الغذاء زبادى بالخيار

>وجبة خفيفة 2 : طبق سلاطة

>العشاء : تونة بالسلاطة أو كوب فول بالسلاطة.