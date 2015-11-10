مصرع طالب إثر اصطدامه بأحد القطارات خلال عبوره شريط السكة الحديد بالبحيرة

لقى شاب مصرعه إثر اصطدامه بأحد القطارات خلال عبوره لشريط السكة الحديد، بمركز إيتاى البارود بالبحيرة.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا من مستشفى إيتاى البارود بوصول يوسف عاطف يوسف خليل 16 سنة طالب جثة هامدة إثر حادث قطار.

بسؤال عم المتوفى خالد يوسف خليل شلبى "49سنة" سائق قرر أنه أثناء عبور المتوفى لشريط السكة الحديد أمام القرية "من مكان غير مخصص لعبور المشاة" اصطدم به أحد القطارات المتجهة إلى القاهرة مما أدى لوفاته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته.

وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالأنف والأذن نتيجة الاصطدام بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر 14130/2015 إدارى مركز إيتاى البارود.