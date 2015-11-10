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مصرع طفل بعد سقوطه من أعلى لودر والده بالبحيرة

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مصرع طفل بعد سقوطه من أعلى لودر والده بالبحيرة مصرع طفل بعد سقوطه من أعلى لودر والده بالبحيرة
لقى منذ قليل طفل مصرعه بعد سقوطه من أعلى لودر ملك والده بمركز كوم حمادة بالبحيرة.
>كان اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا بالحادث من اللواء أشرف عبد القادر، مدير المباحث، وبالفحص تبين أنه أثناء تواجد محمد يوسف محمد صالح، 5 سنوات، أمام منزله بذات الناحية أعلى لودر ملك والده سقط أرضًا وحدثت إصابته التى أودته بحياته، ولم يتهم والده أحدًا بالتسبب فى ذلك.

ورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة كسر بالجمجمة ونزيف داخلى، ولا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر 27645/2015 جنح المركز، وبالعرض على النيابة العامة قررت التصريح بدفن الجثة.
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مصر 365