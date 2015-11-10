محافظ كفر الشيخ يطيح بثلاثة رؤساء قرى ويعين 8 آخرين فى مناصب قيادية

أصدر الدكتور أسامة حمدى عبد الواحد محافظ كفر الشيخ، قرارًا حمل رقم 14303 بإعفاء ثلاثة من رؤساء قرى وعودتهم إلى عملهم الأصلى، وهم مصطفى محمد تهامى رئيس قرية شباس الملح ومصطفى محمد حماد رئيس قرية كنيسة الصرادوسى، سامى عبد الرازق عيسى رئيس قرية كفر العرب.

كما أصدر القرار رقم 14304 بتكليف ـ إبراهيم يحيى عبد الحافظ رئيس حى جنوب للعمل رئيسا للوحدة المحلية لقرية شباس الملح، وسند حمد السيد أبوكيله رئيس قرية أبو مندور للعمل رئيسا لقرية شباس الشهداء وإبراهيم محمد مصطفى رئيس قرية شابه للعمل رئيسا لقرية أبو مندور والسيد متولى الحكيمى رئيس قرية العجوزين للعمل رئيسا لقرية كنيسة الصرادوسى، عبد الصمد محمد عبد الصمد رئيس قرية شباس الشهداء للعمل رئيسا لقرية العجوزين، وسليمان محمد سليمان نائب رئيس حى جنوب للعمل رئيسا لقرية كفر العرب، والسيد عبد الستار مبروك سكرتير قرية شابه للعمل رئيس لقرية شابه، ووليد فاروق محمد عباس مدير إدارة الأمن بديوان الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق للعمل نائبا لرئيس حى جنوب بمدينة دسوق.