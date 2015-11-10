تجديد حبس المتهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة 15 يوما

قررت غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، تجديد حبس 5 متهمين، بينهم موظفون بمصلحة سك العملة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية، وذلك حال عدم الانتهاء من فحص القضية أمام جهات التحقيق.

يشار إلى أن فريقا من النيابة العامة برئاسة المستشار أحمد لبيب، رئيس النيابة الكلية، باشر التحقيقات مع كل من رئيس قسم السحب بالمصلحة، والسباك المتهم الثانى فى القضية، وشقيقه أسامة، والتى استمرت ما يقرب من 10 ساعات، اعترف خلالها السباك بارتكاب الواقعة كاملة ونفى أى صلة لأخيه بالحادث.

- 8 نوفمبر..نظر تجديد حبس المتهمين بسرقة سبائك الذهب من مصلحة سك العملة