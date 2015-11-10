رئيس الأركان يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية لدولة الإمارات

عاد إلى أرض الوطن الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد انتهاء زيارته الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتى جاءت تلبية لدعوة صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وزير الدفاع، لحضور فعاليات المؤتمر الدولى الرابع عشر للطيران2015 الذى استضافته مدينة دبى فى الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر الجارى .

وقد أجرى الفريق محمود حجازى على هامش الزيارة العديد من المباحثات الهامة مع الاشقاء الإماراتيين تناولت تطورات الأوضاع بالمنطقة، والملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى العديد من المجالات .