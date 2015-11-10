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الخارجية تستنكر تصريحات بان كى مون حول قضية حسام بهجت

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الخارجية تستنكر تصريحات بان كى مون حول قضية حسام بهجت الخارجية تستنكر تصريحات بان كى مون حول قضية حسام بهجت
استنكر المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة مساء أمس، والتى أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومى المصرى، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصرى.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، على أنه كان من الأحرى بحكم المسئولية الوظيفية للسكرتير العام تحرى الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد الاهتمام أو الجدية فى تناوله بالمقارنة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية على أهمية أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئًا أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت قد تم على ذمة التحقيقات التى سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احترامًا لحقه الدستورى.

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مصر 365

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