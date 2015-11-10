السيلنيوم يحميك من سرطان البروستاتا والتهابات المفاصل.. اعرف تلاقيه فين

الكالسيوم والحديد والفيتامينات، جميعها من العناصر التى ندرك جيدا قدر أهميتها لأجسادنا، لكن هل تعلم أن هناك العديد من العناصر الأخرى ربما تكون أقل شهرة ولكنها بنفس القدر من الأهمية.

من تلك العناصر السيلينيوم والذى يوضح فى السطور التالية الدكتور خالد يوسف، أخصائى السمنة والنحافة، أهميته، وأهم أنواع الطعام التى يمكن من خلالها أن نحصل على عنصر السيلينيوم.

أهمية السيلينيوم

المصادر الغذائية للسيلينيوم

>تبعًا لرأى خالد يوسف فهناك العديد من الفوائد الهامة لمادة السيلينيوم وهى:>- عامل مساعد للحماية من أمراض القلب.>- تحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والتى تؤخر علامات الشيخوخة وتحمى أنسجة وخلايا الجسم.>- تقوى الجهاز المناعى وتعزز قدرته على مقاومة الأمراض.>- تنظم عمل الغدة الدرقية وتقلص من فرص تعرضها للاضطراب.>- تقى من الإصابة بالأورام السرطانية.>- تساعد على تنظيم نسب هرمونات الجسم.>- تساعد على علاج حالات تضخم البروستاتا لدى الرجال.>- نقص عنصر السلينيوم يسبب العديد من المشكلات الصحية ومنها التهابات المفاصل ورائحة الفم الكريهة.>تبعا لرأى خالد يوسف فالحصول على عنصر السيلينيوم يتم بتناول أنواع معينة من الطعام التى تحتوى علية بقدر جيد وأهمها:

- اللحوم الدجاج وسمك السلمون والتونة والكبدة ومنتجات الألبان.

>- الحبوب والمكسرات وجنين القمح والأرز الكامل الحبة.

>- خميرة البيرة والبروكلى والثوم والبصل والعسل الأسود والخضراوات.