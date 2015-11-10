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تنشيط الجهاز المناعى ينقذ طفلة من سرطان الدم المناعى

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تنشيط الجهاز المناعى ينقذ طفلة من سرطان الدم المناعى تنشيط الجهاز المناعى ينقذ طفلة من سرطان الدم المناعى
لأول مرة يسجل استخدام العقار التجريبى على الإنسان والذى يعمل على تنشيط الجهاز المناعى للمريض نجاحا مذهلا بعد أن أعلن البروفيسور بول فيز مدير وحدة نقل وزرع النخاع العظمى فى مستشفى جريت أورموند فى لندن.

وكشف الطبيب البريطانى عن كيفية علاج الطفلة البريطانية ليلى ريتشارد البالغة من العمر 11 شهرا، حيث تم أخذ خلايا من جهازها المناعى، وتم تعديل الحمض النووى بفضل الجسيمات الصغيرة المعروفة باسم "كار تى"، القادرة على اكتشاف وتدمير الأورام التى تهرب من الجهاز الدفاعى فى الجسم، وحيث استفاد منها 200 مريض فى العالم.

و"كار تى" هى الجينات الليمفاوية "تى" والتى تم أخذها من خلايا الجهاز المناعى للمريضة حتى تحد من خطورة رفضها وكانت الرضيعه البريطانية قد حصلت على العلاج فى شهر يونيو الماضى والمعروف باسم أو – كار – تى 19 وسوف يتم استخدامه فى علاج 12 مريضا بريطانيا فى نهاية هذا العام.

جدير بالذكر أن هذا العلاج الجديد يتكلف ما بين 250 ألف ومليون دولار أى حوالى من 229 ألف يورو إلى 920 ألف يورو.
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مصر 365