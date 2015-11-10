فوائد العسل الأبيض.. أهمها رفع كفاء المناعة

فوائد العسل الأبيض

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1)فوائد العسل وتحسين مناعة الجسم

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2)فوائد العسل الأبيض لنزلات البرد والسعال

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فوائد العسل الأبيض عديدة لمختلف الأعمار، سواء الأطفال أو الكبار أو كبار السن، ويساهم العسل الأبيض فى تحسين المناعة والوقاية والعلاج من بعض الأمراض.>وعن الفوائد الصحية للعسل الأبيض يقول دكتور أحمد الخطيب، أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، إن هناك فوائد صحية عديدة لتناول العسل الابيض وأهمها:>يساعد العسل الأبيض فى رفع كفاءة الجهاز المناعى، مما يجعل تناول العسل مفيدا للوقاية من الإصابة بالأمراض.>يساهم تناول معلقة واحدة من العسل الأبيض بشرط أن يكون معلوم المصدر فى الحصول على عدة فوائد صحية منها علاج السعال وتقليل الإصابة بنزلات البرد، ويمكن تناول معلقة من العسل الأبيض مع قليل من عصير الليمون لتقليل فرص إصابة الأشخاص بنزلات البرد، نظرا لأنه من الفوائد الصحية للعسل تحسين كفاءة مناعة الجسم.

لذلك ينصح د. أحمد بالاهتمام بتناول معلقة عسل الابيض قبل الإفطار أو أثنائه بشرط أن يكون معلوم المصدر، وحسب الحالة الصحية للأشخاص لكى يتمتع الشخص بالفوائد الصحية للعسل الأبيض.

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