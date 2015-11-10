«المتخصصة» تستعد لبث قناة النيل «الوثائقية» بداية العام المقبل

كتبت : إنجي لطفي

يبحث قطاع قنوات النيل المتخصصة إطلاق قناة النيل الوثائقية مع بداية العام المقبل، ومن المقرر أن تكون القناة معنية بالأفلام والبرامج الوثائقية والروائية التي تعبر عن مصر وتراثها وتاريخها والمهن والحرف والفنون والشخصيات التاريخية، وكذلك مواد نادرة تذاع لأول مرة من تراث التليفزيون.

وقالت مصادر لـ «ONA»، إنه تم تشكيل لجان مشاهدة لاختيار الأعمال الوثائقية المقرر إذاعتها، حيث أن قطاع المتخصصة كلف أشرف الغزالي رئيس قناة النيل الثقافية بالإعداد للقناة الجديدة، وانتهى بالفعل من عمل البروموهات واللوجو والفواصل واختيار المواد لها مع مجموعة من العاملين بالقناة الثقافية وبلجنة مشاهدة ضمت منى الهنسي رئيس قناة البحث العلمي.