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السيسى يشارك اليوم فى قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض

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السيسى يشارك اليوم فى قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض السيسى يشارك اليوم فى قمة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية بالرياض
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، زيارة إلى المملكة العربية ، للمشاركة فى أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية التى تُعقد فى الرياض.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن حرص الرئيس على المشاركة فى هذا المحفل الدولى الهام الذى يضم الدول العربية وجميع دول أمريكا الجنوبية، يأتى بهدف تنشيط وتفعيل علاقات التعاون بين ودول أمريكا الجنوبية فى جميع المجالات، لاسيما فى ضوء النمو الاقتصادى المضطرد الذى حققته تلك الدول خلال العقدين الأخيرين، وما تتمتع به من تجارب اقتصادية ناجحة واستثمارات متزايدة فى الخارج يمكن الاستفادة منها فى مسيرة التنمية والبناء فى مصر.


>- بالصور.. السيسى يلتقى ممثلى اتحادات غرف الصناعة والتجارة بالدول الإفريقية والإسلامية ودول حوض البحر المتوسط.. ويعلن إنهاء مشكلة نقص إمداد المصانع بالغاز.. ويؤكد: مصر لا تتوانى عن دعم الدول الإفريقية
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