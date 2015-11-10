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"أبو مازن" يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسى وعددا من المسئولين

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"أبو مازن" يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسى وعددا من المسئولين "أبو مازن" يغادر القاهرة بعد لقائه الرئيس السيسى وعددا من المسئولين
غادر مطار القاهرة الدولى صباح اليوم الثلاثاء الرئيس الفلسطينى محمود عباس أبو مازن، بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام، التقى خلالها بعدد من المسئولين المصريين لبحث القضية الفلسطينية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد اتفق خلال لقائه مع نظيره الفلسطينى محمود عباس والوفد المرافق له، على أهمية وقف الممارسات التى تؤدى إلى زيادة الاحتقان بالأراضى المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطينى، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلى، فضلاً عن اتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطينى وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له.
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