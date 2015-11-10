مصر تستنكر تصريحات بان كي مون بشأن «حسام بهجت»

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صباح اليوم، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، مساء الاثنين 9 نوفمبر2015، والتي أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، إنه كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد مصر الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت تم على ذمة التحقيقات التى سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري.