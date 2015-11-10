أخبار عاجلة

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
هل أخبر ترامب السيسى بضرب سوريا؟ -
بعد توقفها عام.. عودة السفن السياحية ببورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مصر تستنكر تصريحات بان كي مون بشأن «حسام بهجت»

Google+ Print
مصر تستنكر تصريحات بان كي مون بشأن «حسام بهجت» مصر تستنكر تصريحات بان كي مون بشأن «حسام بهجت»

وزير الخارجية سامح شكري

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، صباح اليوم، التصريحات الصادرة عن المتحدث باسم سكرتير عام الأمم المتحدة، مساء الاثنين 9 نوفمبر2015، والتي أعرب فيها عن قلق بان كى مون من احتجاز حسام بهجت على خلفية تحقيقات تتهمه بنشر تقارير ومعلومات تضر بالأمن القومي المصري، وما تضمنته تلك التصريحات من تناول لحالات فردية، والقفز إلى استنتاجات وفرضيات تتعلق بممارسة حرية التعبير المكفولة لجميع المصريين بنص الدستور، على الرغم من أن أسباب التحقيق تتعلق بمخالفات واضحة وصريحة لنص قانون العقوبات المصري.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، إنه كان من الأحرى بحكم المسؤولية الوظيفية للسكرتير العام تحري الدقة والاهتمام بالقضايا العامة المتصلة بانتهاكات جماعية وممنهجة ضد شعوب ماتزال تحرم من حقوقها الأساسية، وهو ما لا ترصد الاهتمام أو الجدية في تناوله بالمقارنة.

واختتم المتحدث باسم وزارة الخارجية تصريحاته، بأنه من المهم أن يتذكر الجميع أن القانون المصرى يعتبر المتهم بريئاً أمام القضاء حتى تثبت إدانته، وأن احتجاز حسام بهجت تم على ذمة التحقيقات التى سمح لمحاميه بالمشاركة فيها احتراماً لحقه الدستوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري "

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

قصة أول مصري يعاقب بتهمة إهانة الحاكم: أُطلق اسمه على ميدان شهير وحفيده فنان معروف

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»

إخطار منتخب مصر بتغيير موعد «مباراة تونس»