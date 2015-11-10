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المزينة: خلافات شخصية وراء قتل شرطي لزميله

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المزينة: خلافات شخصية وراء قتل شرطي لزميله المزينة: خلافات شخصية وراء قتل شرطي لزميله

أكد القائد العام لشرطة دبي اللواء خميس مطر المزينة أن خلافات شخصية تسببت في مقتل أحد أفراد الشرطة أول من أمس على يد زميله، نافياً عدم صحة الإشاعات المتداولة منذ أمس، عن وجود خلافات فكرية أو سياسية بين اثنين من الرقباء العاملين في شرطة دبي من الجنسية اليمنية، وقتل أحدهم الآخر في مركز شرطة الرفاعة، مؤكداً أن الخلافات شخصية، وأنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد.

وتفصيلاً، لفت المزينة إلى أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أول من أمس، بعدما قتل شرطي، يعمل رقيباً وعمره 24 عاماً من الجنسية اليمنية، زميله من الجنسية نفسها الذي أمضى ما يقرب من 30 عاماً في شرطة دبي، بالسلاح الميري، أثناء تسلمه وردية العمل، نتيجة خلافات شخصية بينهما، نافياً ما تردد في بعض وسائل الإعلام اليمنية ومواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلافات فكرية أو سياسية وقعت بسببها الجريمة.

وقال المزينة إن هذا الحادث عارض، ويعتبر الأول من نوعه وناتج عن تصرف شخصي، مشيراً إلى إحالة المتهم إلى النيابة العامة بتهمة القتل العمد، فيما نُقلت جثة المجني عليه الذي توفي في الحال إلى الطب الشرعي لاستكمال الإجراءات القانونية.

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