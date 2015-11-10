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«المركزي للإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 2.3 % أكتوبر الماضي

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«المركزي للإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 2.3 % أكتوبر الماضي «المركزي للإحصاء»: ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 2.3 % أكتوبر الماضي

أموال – أرشيفية

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء عن ارتفاع معدل التضخم الشهري بنحو 2.3 % خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بشهر سبتمبر السابق عليه يسجل 176.2 نقطة مقابل 172.2 نقطة، حيث بلغ معدل التضخم الشهري خلال سبتمبر 2.8 %.

وأوضح الجهاز – في بيان له حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخه منه ـ أن معدل التضخم السنوي خلال الشهر الماضي بلغ 10.3%، مقارنة بشهر أكتوبر 2014.

وبين أن الطعام، والشراب ارتفعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2.6 % لتبلغ 208.8 نقطة، مقابل 203.4 نقطة في الشهر السابق عليه، وارتفعت على أساس سنوي بنحو 12.9 %.

وأشار البيان إلى أن معدل التضخم في الفترة من شهر يناير إلى أكتوبر 2015 ارتفع ليصل إلى 10.4 % مقارنة بالفترة المناظر من العام الماضي.

وذكر أن معدل التضخم الشهري في الحضر ارتفع بنحو 2.2 % خلال شهر أكتوبر كما زاد على أساس سنوي مقارنة بشهر أكتوبر 2014 ليسجل 9.7 %، وفي الريف، ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنحو 2.5 % ليبلغ 180.7 نقطة مقارنة 176.3 نقطة في سبتمبر، وارتفع سنويا ليسجل 10.9% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

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