رئيس وزراء الصومال: إنهاء الصراع اليمنى ضرورى لوقف المتطرفين

حث رئيس الوزراء الصومالى على وضع حد للصراع فى اليمن الاثنين، واصفا ذلك ب"الضرورn" لمنع متمردى جماعة الشباب من استغلال تحالفهم مؤخرا مع داعش لتهديد الصومال والمنطقة بأسرها مرة أخرى.

وقال عمر شارمركى لاجتماع وزارى لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن دعم المجلس ضرورى الآن أكثر من أى وقت مضى، "للوقوف مع الصومال ضد هذه الشبكة الإرهابية".

والشهر الماضى قال المبعوث اليمنى إلى الأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد أن الجماعات المتطرفة ومنها تنظيم الدولة الإسلامية تستغل الصراع بين الرئيس حليف الولايات المتحدة والحوثيين الشيعة المدعومين من إيران، وأصبحت تمثل تهديدا خطيرا.

وأضاف شارمركى أن تسوية الأزمة اليمنية "ستقطع شوطا كبيرا" فى منع جماعة الشباب من دعم تنظيم داعش من استغلال اليمن "كمنصة انطلاق". كما ذكر أن تحديث القوات المسلحة الصومالية يعد سبيلا آخر لقتال الشبكة الإرهابية. وانتقد كذلك عدم دعم المانحين البلاد بالمعدات والتدريب والإمدادات اللوجستية.

وأشار شارمركى إلى ترحيب الصومال وتشجيعه المساعى الدولية للقضاء على قيادات جماعة الشباب.

ويسعى الصومال لإعادة إعمار البلاد عقب تأسيس أول حكومة مركزية فاعلة منذ 1991، عندما أطاح أمراء حرب بدكتاتور البلاد الذى حكمها طويلا، لينقلبوا على بعضهم بعدها، وليغرقوا البلاد الفقيرة فى الفوضى. وطرد مسلحو الشباب من العاصمة مقديشو فى 2011، ومن مدن رئيسية أخرى.

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