«أبو مازن» يغادر القاهرة بعد لقاء السيسي

غادر مطار القاهرة الدولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، بعد زيارة للقاهرة استغرقت عدة أيام التقي خلالها بعددٍ من المسئولين المصريين لبحث القضية الفلسطينية.

واتفق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال لقاءه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له، على أهمية وقف الممارسات التى تؤدي لزيادة الاحتقان بالأراضى المحتلة، وضرورة وضع حد للاستيطان وتوفير الحماية اللازمة لأبناء الشعب الفلسطيني، وتهيئة المناخ اللازم لاستئناف مفاوضات السلام بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، فضلاً عن اتحاذ جميع الإجراءات التى من شأنها تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة له.