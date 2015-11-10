القبض على تشكيل عصابى تخصص فى تجارة المواد المخدرة بطوخ

تمكنت مباحث مركز طوخ من ضبط تشكيل عصابى يتكون من 3 عاطلين تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مركز شركة طوخ بالقبض على "محمد. ه. م" وشهرته "حمادة البرص" 29 سنة عاطل، و"محمود.إ. س" 31 سنة عاطل، "وياسر. م.ب" 44 سنة عاطل، لتكوينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر لحماية نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبحوزتهم سلاح نارى بندقية خرطوش تركى تحمل رقم 21995 و4 طلقات من ذات العيار وكمية من نبات البانجو المخدر تزن حوالى 1.500 كيلو جرام و130 قرصا مخدرا ومبلغ مالى 425 جنيها وعدد 3 هاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفرت عن التحريات والضبط اعترفوا بصحتها وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح النارى لحماية تجارتهم والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم والهواتف للاتصال بعملائهم.