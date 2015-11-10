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حبس طبيب نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض

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حبس طبيب نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض حبس طبيب نساء وتوليد 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بإجراء عمليات إجهاض
قرر المستشار شادى سيف، وكيل النائب العام، وباشراف المستشار محمد عادل، رئيس النيابة، حبس موريس. ب، طبيب نساء وتوليد، 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية اتهامه باستخدام عيادته فى عمليات الترقيع والإجهاض بالمخالفة للقانون فى منطقة روض الفرج، كما أمر بتشميع وإغلاق العيادة.

وكان بلاغ قد ورد إلى رجال الأمن بقسم روض الفرج يفيد بقيام طبيب يدعى موريس. ب طبيب لاتهامه بالقيام بعمليات ترقيع وإجهاض على خلاف القانون للسيدات والفتيات، وتمت مداهمة العيادة وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أصدرت القرار المتقدم.
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