خدعوك فقالوا: تناول وصفات التخسيس يقضى على السمنة.. اعرف البديل

انتشرت فى الآونة الأخيرة بعض المشروبات التى يطلق عليها المشروبات الحارقة، أى التى تخلصك من السمنة وزيادة الوزن فى وقت قياسى، ولكن أثبتت العديد من الدراسات الطبية الحديثة مدى خطورة هذه المشروبات على المدى البعيد.

وفى هذا السياق، تشير الدكتور رهام مسلمانى أخصائية التغذية العلاجية، إلى أن هناك بعض الأماكن مجهولة المصدر تقوم ببيع منتجات للتخسيس، وهذه المنتجات غير معروف مكوناتها، ولا تتسبب فى نقص الوزن بل قد تؤدى للإصابة بالأمراض.

وتتابع أخصائية التغذية العلاجية أن هذه الأعشاب تتسبب فى الإضرار بالكلى، وزيادة نسبة السكر والضغط فى الدم، وقد تعرض الشخص لفقدان الوعى والإصابة بالأنيميا.

وتقدم أخصائية التغذية العلاجية بعض المشروبات الطبيعية التى تساعد على تخلصك من الوزن الزائد، ومنها:

>1-تناول 2 لتر من الماء يوميا.

>2-كوب من الشاى الأخضر قبل كل وجبة يقضى على السمنة خاصة البطن "الكرش".

>3-تناول كوب من الماء الدافئ المضاف عليه الليمون والعسل الأبيض، ينقى الجسم ويخلصك من السمنة.

>4-خل التفاح عند وضعه على السلطة الخضراء.

>5-مشروب الزنجبيل والقرفة.

>6- مشروب المرمرية.