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ممارسة الجنس أثناء الحمل تقوى عضلات الحوض وتحمى الحامل من المضاعفات

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ممارسة الجنس أثناء الحمل تقوى عضلات الحوض وتحمى الحامل من المضاعفات ممارسة الجنس أثناء الحمل تقوى عضلات الحوض وتحمى الحامل من المضاعفات
تعانى الكثير من السيدات الحوامل من غثيان الصباح والسمنة، وتناول الأدوية التى تقلل من فرص تشوهات الأجنة والفيتامينات، وتكون ممارسة الجنس آخر شىء يمر بعقلهن ويفكرن فيه أثناء الحمل.

وكشف الموقع الإخبارى الأمريكى “Fox News”، عن 4 فوائد مذهلة للممارسة الجنس أثناء الحمل، وتشمل:
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1- تقوية عضلات الحوض
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>أوضح الباحثون أن هزة الجماع التى تصل إليها المرأة عند ممارسة الجنس تزيد من تقلصات قاع الحوض، وبالتالى تساعد على تقوية عضلاته، ويترتب على ذلك سهولة الولادة.

2- تقليل الشعور الدائم بالتبول
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>قد تعانى كثير من الحوامل من الشعور الدائم بالتبول مع كثرة الذهاب إلى الحمام، وذلك يرجع إلى ضغط الجنين الموجود فى الرحم على المثانة، وكلما يزيد حجمه يزيد الضغط على المثانة، ويترتب على ذلك كثرة الشعور بالحاجة إلى التبول.

وقد أثبتت دراسة سابقة أن ممارسة الجنس أثناء الحمل تقوى عضلات المهبل والحوض، وتقلل من ضغط الجنين على المثانة.

3- الوقاية من مضاعفات الحمل
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>أظهرت دراسة دنماركية حديثة أن ممارسة الجنس قد تساعد فى منع الإصابة بتسمم الحمل، ويرجع هذا بسبب البروتين الموجود فى الحيوانات المنوية الذى يمكنه تعزيز نظام المناعة فى الجسم.

4- خفض ضغط الدم
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>أثبتت دراسة علمية حديثة أن ممارسة الجنس تخفض من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم الذى يلقى بالضرر على الأم والطفل.
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مصر 365