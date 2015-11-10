نظام جديد للمكالمات الهاتفية بالولايات المتحدة

أفادت مذكرة حكومية اطلعت عليها «رويترز»، أن وكالة الأمن القومي الأمريكية تستعد لأن تُنهي في وقت لاحق هذا الشهر برنامجًا للجمع العشوائي لبيانات المكالمات الهاتفية المحلية للأمريكيين والانتقال إلى نظام أكثر استهدافًا مما يجعلها تفي بمهلة حددها المشرعون في وقت سابق هذا العام.

وجاء في المذكرة التي أرسلتها وكالة الأمن القومي، يوم الاثنين، إلى اللجان المعنية في الكونجرس الأمريكي إنها «طورت بنجاح بنية تقنية لدعم البرنامج الجديد» بما سيجعله جاهزًا للعمل في الموعد المحدد في 29 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

وبإعلانها عن التقدم في البرنامج وعزم وكالة الأمن القومي على استخدام النظام الجديد فإن المذكرة تدحض فيما يبدو مزاعم ريتشارد بور رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي وهو جمهوري متشدد في قضايا الأمن قال لرويترز الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن البرنامج الجديد لن يستخدم أبدا لأنه مرهق وبطئ.

ووافق الكونجرس في وقت سابق هذا العام على التشريع الذي وضع نهاية لجمع الوكالة لبيانات المكالمات الهاتفية بطريقة عشوائية وهي الممارسة التي فضحها إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية قبل أكثر من عامين.