محافظ كفر الشيخ: فرص العمل لن تأتى إلا بتشجيع الصناعات المصرية

شهد الدكتور مهندس أسامة حمدى عبد الواحد، محافظ كفر الشيخ، أمس الاثنين مؤتمر الحملة الدعائية والتسويقية لتشجيع "صنع فى مصر .. صنع فى كفر الشيخ" بمدينة الحامول، بحضور المهندس مجدى عطا الله وكيل الوزارة السكرتير العام المساعد، واللواء حمدى الحشاش رئيس مركز ومدينة الحامول، والمهندس محمود الشامى رئيس مركز ومدينة الرياض، والمهندس سعيد عطية مدير عام الدعاية والتسويق، واللواء حاتم شوقى مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وعدد من أهالى مدينة الحامول.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن فرص العمل لن تأتى إلا بتشجيع الصناعات المصرية ولا سبيل دون ذلك، لأنه كلما زاد حجم الاستيراد المصرى انخفضت قيمة الجنيه، ولا سبيل سوى العمل والإنتاج.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن المرأة المصرية هى أيقونة الثورة المصرية بمراحلها بدءاً من ثورة 1919 وحتى ثورة 30 يونيو، واليوم نطالبها بأن تكون مسؤولة عن تدعيم الصناعة المصرية، والصناعة بكفر الشيخ بصفة خاصة، لأن المرأة هى وزيرة الاقتصاد فى أى بيت مصرى "لذا أناشدها بأن تبحث عن المنتج المصرى لتشتريه بدلاً من أن تتجه إلى منتج أجنبى لشرائه لأنها بذلك توفر فرصة عمل لأخوها وأبنها ولشباب هذا الوطن، فمثلاً لدينا 16 مليون تلميذ لو كل أم اشترت مسلتزمات أولادها سيتحسن إنتاجنا ومصانعنا وعمالنا وبالتالى سيتحسن اقتصادنا".



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