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مرشحة حماة الوطن بطنطا: برنامجى يهتم بالشباب وقطاع الصحة

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مرشحة حماة الوطن بطنطا: برنامجى يهتم بالشباب وقطاع الصحة مرشحة حماة الوطن بطنطا: برنامجى يهتم بالشباب وقطاع الصحة
أكدت الدكتورة هالة توفيق مرشحة حزب حماة الوطن بالدائرة الأولى ومقرها مدينة طنطا أن برنامجها الانتخابى يعتمد على الشباب فى كل مرحلة من مراحل بناء الدولة.

وقالت توفيق فى تصريحات لها سأطالب بوضع سياسات تعمل على تحقيق تنمية صناعية وزراعية تتيح للشباب فرص عمل وتأمين صحى واجتماعى، وسأطالب بتحقيق ما ورد فى الدستور حول الوساطة والمحسوبية والتمييز والعمل على تحقيق المواطنة والعدالة الاجتماعية.

وأضافت سأسعى للمطالبة بالتوسع فى بناء الإسكان الشعبى والاقتصادى، خاصة للشباب المقبل على الزواج، وسأعمل على دعم وتفعيل دور الشباب وإعدادهم لتولى القيادة فى المستويات المختلفة.

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مصر 365