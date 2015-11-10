برلمانى بسوهاج: اتفقت مع مستثمرين روس وعرب لإنشاء مصنع أسمنت

قال علاء مازن النائب البرلمانى عن دائرة مدينة ومركز سوهاج، إنه يسعى إلى إقامة عدة مشروعات بالمحافظة، خاصة إنشاء المصانع لتشغيل الشباب، مشيرا إلى أنه اتفق مع مستثمرين من دولة روسيا ومن دول عربية أخرى بإنشاء مصنع أسمنت بالمحافظة.

وأضاف النائب البرلمانى، فى تصريحات صحفية، أنه يسعى أيضا إلى حل مشاكل الصرف الصحى وتخفيض أسعار وتعريفة مياه الشرب، بالإضافة إلى تطوير الوحدات الصحية والمستشفيات بالقرى والمراكز.

وأوضح النائب البرلمانى أنه سيعمل بقوة على تحسين أوضاع المعلمين وحل مشاكل التعليم، مؤكدا سعيه للعمل على بناء المدارس.