مرشح مستقل بالإسماعيلية: "التعليم والصحة" أبرز أولويات برنامجى الانتخابى

قال اللواء أشرف عمارة المرشح عن الدائرة الأولى بالإسماعيلية، إن من أهم أولويات برنامجى الانتخابى لبناء مصر الحديثة تطوير التعليم والصحة، لأنهما أساس بناء المجتمع بالإضافة إلى الاهتمام بالبنية التحتية للمحافظة وتطوير الطرق، وإيجاد فرص عمل للشباب من خلال إنشاء مصانع وتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة برعاية الدولة وخاصة فى المشروعات الزراعية واستصلاح الأراضى.

وأشار عمارة إلى ضرورة حل مشكلات النادى الإسماعيلى لإسعاد أهالى الإسماعيلية المحبين للنادى حتى يستطيع العودة للمنافسة ويجاد موارد دخل ثابتة للنادى لحل المشاكل المالية التى تؤثر على أداء الفريق.

أشرف عمارة لواء شرطة سابق وهو ابن شقيق الدكتور عبدالمنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق، وينافس اشرف عمارة على احد مقاعد الدائرة الاولى فى مواجهة 45 مرشحا ومرشحة.

وتضم الدائرة الأولى أحياء الإسماعيلية أول وثانى وثالث وتمثل بمقعدين ومقرها مركز شرطة أول وعدد السكان 362،367 ألف نسمة، عدد من يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 248،908 ألف نسمة.