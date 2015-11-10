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"قوافل الإصحاح البيئى" بجامعة القناة تتوجه لجنوب سيناء ولمدة ثلاثة أيام

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"قوافل الإصحاح البيئى" بجامعة القناة تتوجه لجنوب سيناء ولمدة ثلاثة أيام "قوافل الإصحاح البيئى" بجامعة القناة تتوجه لجنوب سيناء ولمدة ثلاثة أيام
تنطلق، اليوم الثلاثاء، قوافل الإصحاح البيئى، والتى تنظمها إدارة القوافل بقطاع شئون البيئة لجامعة القناة، حيث يتم تنظيم قافلتين للإصحاح البيئى بقريتى الإسباعية ووادى فيران بمحافظة جنوب سيناء تستمر لمدة ثلاثة أيام حتى يوم 12 نوفمبر الحالى.

وتأتى هذه القوافل تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة وإشراف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع.

وقال الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة القناة أن الجامعة حريصة على تقديم خدماتها لإقليم منطقة القناة وسيناء فبعد نجاح القوافل السابقة بمحافظتى شمال سيناء والإسماعيلية تتوجه القافلة لمحافظة جنوب سيناء لتقديم خدماتها الطبية والبيطرية والزراعية، بالإضافة إلى التثقيف الصحى، ويتم الكشف وتقديم العلاج والأدوية للأهالى بالمجان وتحويل من تستدعى حالته إلى المستشفى الجامعى لاستكمال العلاج.

وأضاف الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن القافلتين تضم العديد من أساتذة الجامعة من 6 كليات هى الطب البشرى والطب البيطرى وطب الأسنان والزراعة والتمريض والصيدلة بالإضافة إلى الإدارة الطبية بالجامعة.

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مصر 365