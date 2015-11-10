القبض على 1505 مطلوبين على ذمة قضايا وتحرير 1502 مخالفة فى القليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية، تحت إشراف اللواء سعيد شلبى، مدير الأمن، أسفرت عن القبض على 1505 مطلوبين على ذمة قضايا منها 24 فى جنايات و727 حبس و531 غرامات و223 مخالفة و639 محكوما عليهم، كما تم تحصيل 12120 مبالغ مالية.

وتم تحرير 1502 مخالفة منها 3 سير عكس الاتجاه و46 انتظار خاطئ و72 سير بدون رخصة و44 بدون تسيير و2 بدون لوحات، كما تم تنفيذ 19 إزالة فورية لملصقات ومعلقات وزجاج فامية و140 حالة تصالخ فورى و7000 جنيه مبالغ مالية محصلة، كما تم ضبط 20 دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

كما تم تحرير 22 قضية تموينية مختلفة، وقضية إدارة مخبر بدون ترخيص وقضيتين لبيع السجائر أزيد من السعر الرسمى، وقضية لإدارة مصنع حلويات بطوخ بدون ترخيص.

وتمكنت مباحث مركز طوخ من ضبط "هانى.م.م.غ" 35 سنة صاحب محلة بقالة محل بقالة بناحية ميت كنانة، دائرة مركز طوخ ومقيم ذات الناحية، وذلك لقيامه بالاتجار بالألعاب النارية مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها، وضبط بالمحل 570 ألعاب نارية مختلفه الأنواع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 40901 جنح مركز طوخ لسنة 2015م، وتم تنفيذ 12 حالة تعد على الأراضى الزراعية بدائرة قسم الخصوص.