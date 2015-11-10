"مبيض محارة" يقتل زوجته لسوء سلوكها طعنًا بالسكين فى شبرا الخيمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من القبض على "سيد.م. ى" 35 سنة مبيض محارة ومقيم عزبة رستم دائرة قسم شبرا الخمية، والمتهم بقتل زوجته أثناء سيرهما فى أحد شوارع شبرا الخيمة لوجود خلافات بينهما.

تلقى قسم ثانى شبرا الخيمة بلاغا بشأن مقتل المدعوة "مبروكة. أ.و" 30 سنة ربة منزل إثر إصابتها بجرح نافذ فى الصدر.

وأقرت شقيقتها حميدة 26 سنة ربة منزل، بأنه حال سير المجنى عليها بالشارع محل إقامتها قام زوجها المدعو "سيد. م. ى" 35 سنة مبيض محارة بالتعدى عليها بسلاح أبيض "سكين" محدثا إصابتها التى أودت بحياتها ولاذ بالفرار، وأرجعت ذلك لوجود خلافات زوجية بينهما منذ عام، وقيام شقيقتها برفع قضية خلع ضده.

وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، معللا ذلك لسوء سمعتها وعلاقتها بالعديد من الرجال، وأرشد عن السلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11 أحوال قسم ثان شبرا الخيمة وجار العرض على النيابة.