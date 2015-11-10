متهم هارب من 75 سنة سجنا يسلم نفسه للشرطة.. وضبط ربة منزل خطفت نجلها بأسيوط

سلم متهم، هارب من 3 أحكام قضائية بالسجن المؤبد بأسيوط إلى جانب أحكام أخرى جزئية، نفسه للشرطة بعد تضييق الخناق عليه.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا يفيد القبض على "ص. س. ح" 39 سنة فلاح، مقيم الجزيرة القبلية دائرة مركز البدارى، والصادر ضده العديد من الأحكام الجنايات والحبس الجزئى واستهدافه أكثر من مرة وتضييق الخناق عليه.

وقام المتهم بتسليم نفسه لوحدة مباحث المركز لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فى 3 قضايا -القضية جنايات مركز البدارى لسنة 2012م سلاح وذخيرة غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 16/1/2013م. القضية جنايات مركز البدارى لسنة 2015م مقاومه سلطات وذخيرة غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 4/6/2015م، والقضية جنايات مركز البدارى لسنة 2015م [قتل] غيابى بالسجن المؤبد بجلسة 20/5/2015م، ومحكوم عليه فى 39 حكم حبس جزئى بالبدارى.

من ناحية أخرى ألقت قوات الأمن بأسيوط، القبض على ربة منزل بعد قيامها بخطف نجلها وطلب فدية لعودة الابن بسبب تعثر ظروفها المادية وسفر زوجها للخارج.

ترجع أحداث الواقعة، حينما تلقى اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطارا من مركز شرطة القوصية يفيد قيام سيدة تدعى "ح. ع. م" 33 سنة ربة منزل، زوجة المدعو "ر. س. ع" يعمل بدولة الكويت، ومقيمة عزبة الأبعدية بنى يحيى شرق دائرة المركز، بتحرير محضر بغياب نجلها المدعو "ب. ر. س" 11 سنة طالب بالصف الخامس بمدرسة بنى يحيى شرق، وبالبحث عنه لم تجده، وفى وقت لاحق ورد إليها رسالة من تليفون نجلها على تليفونها تفيد طلب مبلغ مالى قدره (200) ألف جنيه.

تم تشكيل فريق بحث تحت ضم ضباط مباحث مركز القوصية بالتنسيق وفرع الأمن العام برئاسة العميد رئيس قسم المباحث الجنائية، وضباط مباحث مركز القوصية، ووكيل قسم المباحث الجنائية وضباط فرع البحث الجنائى بالشمال، حيث تم وضع خطة بحث تضمنت فحص خط سير الطفل المختطف منذ خروجه من المدرسة وحتى واقعة اختطافه، وفحص علاقات وخلافات والدة الطفل ووالده وما إذا كان أى من تلك العلاقات أو الخلافات ترقى لواقعة الخطف. الاستعانة بالتقنيات الحديثة فى تحديد مكان هاتف الطفل وقت إرسال الرسائل التهديديه وطلب المبالغ.

وأسفرت جهود فريق البحث، عن أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من المدعو "ا. م. ا" 33 سنة عامل مقيم منقباد دائرة مركز أسيوط، و"ح. ع. م" 33 سنة ربة منزل (والدة الطفل) ومقيمة عزبة الأبعدية بنى يحيى شرق دائرة مركز القوصية.

وأكدت التحريات، أن والدة الطفل على علاقة بالمتهم الأول منذ فترة لوجود زوجها خارج البلاد [دولة الكويت] الذى يقوم بإرسال بعض المبالغ المالية لها وقيامها بإنفاق جزء من تلك المبالغ تعدت العشرين ألف جنيه دون علم زوجها، فاتفقت مع الأول وكذا الطفل على افتعال واقعة الخطف لإيهام زوجها وأهله بواقعة الخطف ودفعها مبالغ مالية نظير تحريره.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول المدعو "ا. م. ا" 33 سنة عامل، مقيم منقباد دائرة مركز أسيوط والطفل المختطف بمسكنه بناحية منقباد، وبمواجهته اعترف بالاتفاق مع والدة الطفل على افتعال واقعة الخطف لتبرير عجز المبالغ المالية التى كانت بحوزتها، تم ضبط المتهمة والدة الطفل وبمواجهتها اعترفت بالواقعة.