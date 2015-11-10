"التعليم" تفحص بيانات 1000 معلم بالـ30 ألف وظيفة مؤهلاتهم غير مناسبة

قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، إنه استكمالا لباقى تعيينات الـ30 ألف وظيفة والذى وصل عددهم إلى ما يقرب من 4 آلاف و922 معلما ومعلمة، جارى فحص قرابة الـ1000 متقدم مؤهلهم غير مناسب.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة كلفت المديريات التعليمية بإرسال إنذارات للمعلمين الذين نجحوا ولم يتقدموا بمسوغات التعيين إلى المديريات حتى الآن، مشيرا إلى أن السبب هو حصولهم على وظائف بديلة فى أماكن أخرى إضافة إلى سفر بعضهم خارج البلاد.

وأوضح المصدر، أن اللجنة المسئولة عن المسابقة من المتوقع أن تقدم مقترحات خلال الفترة المقبلة إلى الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم، بشأن تقليل اغتراب بعض المعلمين ذوى الحالات الخاصة فقط، موضحا أن هذا الأمر مجرد اقتراح فقط من المحتمل ألا تتم الموافقة عليه من قبل الوزير نظرا لبدء العام الدراسى وفتح الباب سيؤدى إلى حدوث عجز صارخ فى المدارس والتخصصات.

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