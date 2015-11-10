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"الصحة": توفير مثائل عقار "الدكلاتاسفير" بمراكز الكبد أول يناير المقبل

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"الصحة": توفير مثائل عقار "الدكلاتاسفير" بمراكز الكبد أول يناير المقبل "الصحة": توفير مثائل عقار "الدكلاتاسفير" بمراكز الكبد أول يناير المقبل
وافق الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، على توفير مثائل العلاج المحلى لعقار الدكلاتاسفير بوحدات العلاج التابعة للجنة القومية للفيروسات الكبدية بدء من أول يناير 2016، على أن يتم صرف كل مثائل الأدوية المحلية داخل وحدات العلاج التابعة للجنة الفيروسات بدء من يناير 2016 أيضاً.

كما قرر وزير الصحة، أن تكون كل الأدوية التى تصرف لعلاج فيرس سى محلية الصنع اعتبارا من يناير 2016.

ووجه وزير الصحة والسكان، بتسهيل إجراءات إدخال البيانات الصحية الخاصة بمرضى فيرس سى من خلال زيادة المستخدمين من 60 إلى 120 مستخدما لدخولهم على السيرفر الموجود بالمقر الرئيس للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية.


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