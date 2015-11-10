54%من القراء يتوقعون نجاح الحكومة فى وضع خطة لإنعاش حركة السياحة

فى استطلاع للرأى طرحه "اليوم السابع" على قرائه الأعزاء تحت عنوان "هل تتوقع نجاح الحكومة فى وضع خطة لإنعاش حركة السياحة؟"، توقع غالبية من القراء نجاح الحكومة فى وضع خطة لإنعاش حركة السياحة.

وتوقع 54% من القراء نجاح الحكومة فى وضع خطة لإنعاش حركة السياحة، فى الوقت الذى استبعد فيه 44%من القراء نجاح الحكومة فى وضع خطة لإنعاش حركة السياحة، بينما أعرب 2% من القراء عن عدم معرفتهم بموضوع الاستطلاع.

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